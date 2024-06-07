水性100色マーカーペン 筆タイプカラーペンセット

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G-1019-T／ご覧頂きありがとうございます.?.?＼◎開店以来♪大好評♪◎人気?売れ筋品を取り揃えました。なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。◎1~3日以内での発送完了を目指しております。【楽しく使える100色の水彩ペンセット】乾燥が早く、手が汚れません。発色が鮮やかでインキの量が多く、芸術的な方、DIY好きな方必見の、新発想アイテムです。ペン先がつぶれにくく、長く使えるツインマーカーです。[セット内容]：100色アートマーカーペン、ふで先（交換用）x3本、細先（交換用）x2本、収納ケース【実用的な細字と太字の両用デザイン】硬筆の細字：0.4㎜、軟筆の太字：1～2㎜。教科書にやノートに注釈を書き込む時は細字で、大事な内容をマーカーする時は太字でマーキングと使い分け出来ます。軟筆の筆先にやや弾力があるので、線の強弱をつけやすいです。両用使えて効率的で便利性の高い筆記具セットです。【豊富な色展開が魅力的】100色入っている細字と太字両用カラーペンセット！図画工作、宿題、ノートの作成、レタリング、大人の塗り絵、書道練習、手作りのプレゼントカード、オフィスの仕事など様々なシーンで大活躍できます。絵画の初心者からプロまで、お子様から大人まで幅広く使えます。【信頼できる安全性】水性顔料を使用しているため、嫌な臭いがしません。人や環境に毒性のない素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。子供や絵描きが好きな人へのプレゼントとしても最適です。【お洒落で持ち運びやすい包装】包装箱はペン立てや収納箱として使えますので、カラーペンが整理しやすく、持ち運びも簡単で場所を選ばずに使えます。入学、卒業祝い、クリスマス、誕生日にも最適、子供もきっと大喜び！