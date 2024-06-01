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- 最終値下げ‼️DiMarzioDP183ピックアップ他
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商品詳細
これ以上値下げいたしません。ディマジオ、テレキャス用ピックアップ、バーニー、ハムバッカー、EDWARDS、ハムバッカーの出品になります。3つ共にリアになります。2.3.4の写真が、DimarzioDP183になります。テレキャスター、リア用ピックアップになります。音は通常のテレキャスターより太くなりますが潰れ過ぎずテレキャスターの音がします。自分は付けてみましたが、イマイチ自分好みの音では無かった為出品致します。5.6はバーニー、7.8.9はEDWARDSに付いてたピックアップで、どちらもハムらしく図太い音です。バラ売りは致しません。動作問題ありません。NC.NRでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton82161.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming72192.html
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