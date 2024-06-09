リザードン δ-デルタ種

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商品詳細
ポケモンカード ポケカ拡張パック「きせきの結晶」リザードンδ-デルタ種暗所にて保管しておりました。状態につきましては写真からご確認お願いいたします。●梱包方法スリーブ→ローダー→ぷちぷち水濡れ・折れ防止梱包※すり替え防止の為、返品返金等は受け付けておりません。※あくまで中古品であることを理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。※トラブル防止の為、梱包中や発送時の動画や写真を撮影し、取引終了まで保存しております。ご了承ください。
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