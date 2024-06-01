ポケモンカード vstarユニバース シュリンク付き box

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商品詳細
ポケモンカードのvstarユニバース、シュリンク付き1boxです。コレクション整理で出品します。シュリンクなしも出品中ですが、コレクターの方はシュリンク付きをおすすめします。自宅保管のため、神経質な方はお控えください。#ポケモンカード#vstarユニバース#未開封#シュリンク付き
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