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ポケモンカード vstarユニバース シュリンク付き box
商品番号 H18084179110
商品名

ポケモンカード vstarユニバース シュリンク付き box
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードのvstarユニバース、シュリンク付き1boxです。コレクション整理で出品します。シュリンクなしも出品中ですが、コレクターの方はシュリンク付きをおすすめします。自宅保管のため、神経質な方はお控えください。#ポケモンカード#vstarユニバース#未開封#シュリンク付き
http://narcologia.ru/goods/traverse862426.html
http://narcologia.ru/goods/procurement717933.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming820292.html
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