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カイ　SAR
商品番号 T88664541313
商品名

カイ　SAR
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカード鑑定状況···未鑑定特徴···SA（フルアート／スペシャルアート）開封後早急にスリーブに入れ暗所にて保管させて頂いています。未使用品で素人目でございますが美品だと見受けられます。折れ、濡れ等防止の上、厳重に梱包させて頂く運びです。尚、すり替え防止のため返品の方は承っておりません、予めご了承ください。ご検討の方をよろしくお願いします。
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