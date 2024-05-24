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鬼滅の刃フィギュア グッズ
商品番号 V84538445282
商品名

鬼滅の刃フィギュア グッズ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鬼滅の刃一番くじ～弐～～参～ラストワン賞ver.冨岡義勇胡蝶しのぶ高さ17cm～19cm前後ショーケースで飾っていたので綺麗です！箱はあります、綺麗です！バラ可能ですが、割高になります、バラですと箱は付けれません！少しプラスしてもらえると箱付き発送します！コメント下さい！冨岡義勇5900胡蝶しのぶ6999メルカリ便で発送予定です！頻繁に値下げする予定ですので、少し高い設定から出品してます！お値引きの返信は控えさせて頂きます！#鬼滅の刃#鬼滅の刃フィギュア#一番くじ#ラストワン賞#冨岡義勇#胡蝶しのぶ
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