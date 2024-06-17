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- 真作】前大徳寺 西垣大道/一行書/春入千林処々鴬/掛軸/名家伝来/U-642 J
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商品詳細
【真作】【参考】前大徳寺西垣大道【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は良好です。桐共箱付軸丈縦170㎝×幅36㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond646858.html
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