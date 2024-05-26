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- 『値下げ』YAMAHA PACIFICA012 エレキギター パシフィカ012
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商品詳細
YAMAHAヤマハPACIFICA012仕様ボディ：アガチスネック：メイプル（ボルトオン）指板：ウォルナットブリッジ：ヴィンテージタイプ・トレモロカラー：ダークブルーメタリック付属品：ソフトケース、調整用レンチ、取扱説明書クリップチューナー、お付けします。※使用頻度少なく、美品となります。(掲載写真で判断ください。)たばこ・ペット環境無しです。
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