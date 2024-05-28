ボタニカルアート　額装

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商品詳細
P.J.F.タービン一般的な花・全植物採集1820年 色刷り銅板・手彩▪️サイズ：約28㎝×22.8㎝、厚み約2.5㎝リフォームに伴い、他にも似たようなものがあり気に入っておりましたが出品いたします ※額に目立たない程度のキズがあります（画像でご確認ください）返品は受け付けておりません種類···銅版画形式···額縁入り主題···その他6800
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