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☆茶道具☆高野昭阿弥造 染付『祥瑞文』瓢箪形腰捻 水指 松笠摘 共箱★美品★
商品番号 H98091258141
商品名

☆茶道具☆高野昭阿弥造 染付『祥瑞文』瓢箪形腰捻 水指 松笠摘 共箱★美品★
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 16,454 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆茶道具☆高野昭阿弥造染付『祥瑞文』瓢箪形腰捻水指松笠摘共箱★美品★5D0328サイズ(約):径15㎝、高16.5cm、重さ1.3㎏
http://narcologia.ru/goods/monophonic805212.html
http://narcologia.ru/goods/tenet441763.html
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