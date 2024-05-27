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- ☆茶道具☆高野昭阿弥造 染付『祥瑞文』瓢箪形腰捻 水指 松笠摘 共箱★美品★
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商品詳細
☆茶道具☆高野昭阿弥造染付『祥瑞文』瓢箪形腰捻水指松笠摘共箱★美品★5D0328サイズ(約):径15㎝、高16.5cm、重さ1.3㎏
http://narcologia.ru/goods/monophonic805212.html
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