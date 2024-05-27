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商品詳細
三味線 撥 バチ ばち2個セットになります。まとめて購入して頂ける方よろしくお願いします。白い方19.5センチ8.5センチ黒い方19.0センチ8.5センチ素人寸法です。誤差はあると思います。詳しくは分からない為分かる方．よろしくお願いします。中古になりますので、キズ、汚れ、欠け、ヒビあります。画像で確認お願い致します。ケース付きですがケースの状態は良くないです。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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