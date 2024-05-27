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三味線　バチ
商品番号 K88236567134
商品名

三味線　バチ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線　撥　バチ　ばち2個セットになります。まとめて購入して頂ける方よろしくお願いします。白い方19.5センチ8.5センチ黒い方19.0センチ8.5センチ素人寸法です。誤差はあると思います。詳しくは分からない為分かる方．よろしくお願いします。中古になりますので、キズ、汚れ、欠け、ヒビあります。画像で確認お願い致します。ケース付きですがケースの状態は良くないです。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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