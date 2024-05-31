B'z pleasure2023ツアーグッズパーカー黒　未開封＋タオル

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商品詳細
B'zpleasure2023ツアーグッズパーカー黒Mサイズ 未開封新品定価6500円ループタオル 定価2500円 一度使用、洗濯済みガチャ リストバンド赤 一回600円 何回か回して手に入れたもの。一度使用、洗濯済みタオルとリストバンドは使用してますが、パーカー開封してません、柄についてはサイト見てください。3点もかさばるので、メルカリ便の宅配便で送ります
http://narcologia.ru/goods/reflector37764.html
http://narcologia.ru/goods/influenza293193.html
http://narcologia.ru/goods/moisture439069.html
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