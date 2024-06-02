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【限定】ホロライブ アクリルパネル
商品番号 K63940241066
商品名

【限定】ホロライブ アクリルパネル
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

暗所にて飾ってましたビニールからは出さずにかざっておりましたパーツを付ける所だけ穴が空いてますパーツはついてません傷、汚れなしホロライブときのそらロボ子さくらみこ星街すいせいAZKi白上フブキ赤井はあとアキ・ローゼンタール夏色まつり夜空メル湊あくあ百鬼あやめ紫咲シオン癒月ちょこ大空スバル大神ミオ戌神ころね猫又おかゆ兎田ぺこら不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン天音かなた常闇トワ角巻わため姫森ルーナ雪花ラミィ桃鈴ねね獅白ぼたん尾丸ポルカ沙花叉クロヱラプラス・ダークネス博衣こより鷹嶺ルイ風真いろは
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