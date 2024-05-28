第五人格 傭兵 Mr.リーズニング 推理先生 フィギュア

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第五人格傭兵2周年記念の限定フィギュアです現在は販売されていません新品未開封ですが輸入品のため箱にスレがあります了承できる方のみご購入下さい質問は購入前にお願いします第5人格ナワーブ・サベダーIdentityVmercenary推理先生奈布