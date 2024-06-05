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- ゆずソフト 千恋＊万花 朝武芳乃 タオルケット(C:芳乃Ver)
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商品詳細
写真のままです。中古ショップで購入後3年近く部屋で保管。埃のかぶる環境であるため外袋に多少汚れがあります。購入当時確認のために店舗で開封しています。その後は一度も使用していません。検討のほどよろしくお願いします。
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