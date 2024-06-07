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東京ヤクルトスワローズ 青木宣親 フィギュア ボブルヘッド 2018年 限定品
商品番号 H61351669494
商品名

東京ヤクルトスワローズ 青木宣親 フィギュア ボブルヘッド 2018年 限定品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京ヤクルトスワローズ青木宣親フィギュアボブルヘッド2018年限定品2018年の新企画として、1シーズンを通して様々な選手のボブルヘッド付チケット販売やオリジナルピンバッジを配布する「PLAYERSSERIES」を実施いたします！＃東京ヤクルトスワローズ＃TOKYOYAKULTSWALLOWS#ボブルヘッド＃限定品＃ベースボール#プロ野球#青木宣親#レア#希少一度だけ組み立てた程度で状態は良好だと思います。2018年の限定品です。ファンの方いかがでしょうか？
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