  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
商品番号 N96265354021
商品名

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

SHUREBETA57ASHURE(シュアー)定番楽器用マイクBETA57。SM57の中域はそのままに高域の抜けを更によくしたサウンド。ボーカル用にも適したダイナミックマイクです。仕様ダイナミックマイク、楽器用スーパーカーディオイド周波数特性：50Hz-16kHz出力インピーダンス：150Ωサイズ・重量：径43mm、長さ160mm・275g付属品：ソフトケース95A2314新品購入後宅録で一度だけ使用しました。その後は保管しておりました。美品の部類に入ります。
http://narcologia.ru/goods/smear822904.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly736184.html
http://narcologia.ru/goods/stage43497.html

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
BETA 57A 楽器用 ダイナミックマイク

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
BETA 57A 楽器用 ダイナミックマイク

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE ダイナミックマイク（BETA57A）のレンタル商品詳細｜エージー ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE ダイナミックマイク（BETA57A）のレンタル商品詳細｜エージー ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE ( シュアー ) / BETA57A ダイナミックマイク｜トレファクONLINE

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
Shure BETA 57A ダイナミックマイク 豪華3点セット（新品）【楽器検索 ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE BETA57A-J ボーカル/楽器両用 ダイナミックマイク

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE ( シュアー ) / BETA57A ダイナミックマイク｜トレファクONLINE

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
Amazon | SHURE ダイナミック マイクロフォン BETA57A-X 【国内正規品 ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
Shure BETA 57A-J【ダイナミックマイク】【スーパーカーディオイド】【定番モデル!】

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
Shure BETA57A ダイナミックマイク【即納可能!】☆送料無料（新品/送料 ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
ファッション通販】 ダイナミックマイクSHURE BETA57A未使用に近い ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
Shure SHURE BETA57A ダイナミックマイク 新品 322416 Shure(シュア ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
SHURE（シュアー）BETA57A ダイナミックマイク国内正規品・特価販売 ...

SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品
全品送料無料】 SHURE BETA57A Shure Beta57a ダイナミックマイク ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru