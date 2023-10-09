SHURE ダイナミックマイク BETA 57A 美品

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商品詳細
SHUREBETA57ASHURE(シュアー)定番楽器用マイクBETA57。SM57の中域はそのままに高域の抜けを更によくしたサウンド。ボーカル用にも適したダイナミックマイクです。仕様ダイナミックマイク、楽器用スーパーカーディオイド周波数特性：50Hz-16kHz出力インピーダンス：150Ωサイズ・重量：径43mm、長さ160mm・275g付属品：ソフトケース95A2314新品購入後宅録で一度だけ使用しました。その後は保管しておりました。美品の部類に入ります。
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