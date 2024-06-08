ガチ恋粘着獣　アニメイト特典リーフレット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ガチ恋粘着獣 アニメイト特典リーフレット8冊と本編の漫画9巻の9冊セットです。5巻のリーフレットの表紙に赤い線が付いています（写真4枚目）少し折れがあります（写真5枚目）2.3回読みました。それ以外は透明な袋に入れて保管していました。折れ、濡れ対策をして匿名配送で発送致します。よろしくお願い致します！ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください☆コズミックスバルコスモギンガ星来
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