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GIJOE 40周年記念限定品 アクションパイロット　スクランブル3アクセサリー
商品番号 B11111278610
商品名

GIJOE 40周年記念限定品 アクションパイロット　スクランブル3アクセサリー
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6ACTIONPILOT　ANNIVERSARY　EDITION　2003ヘルメット、スクランブル、パラシュートの3パックが入った40周年記念限定品です発売当時のモデルを忠実に再現した貴重なシリーズでございます。こちらは2003年に数量限定で発売された古い商品ですが保存状態も良いコレクター向けの綺麗な個体です#ハズブロ#HASBRO#ケナー#kenner#スーパーパワーズ#ACTIONMAN#アクションマン#21ヶ所#コンバットジョー#ブルーザー・ブロディ#アーノルド・シュワルツェネッガー#ヴォクシー90系#限定BOX#マテル#変身サイボーグ少年サイボーグ
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