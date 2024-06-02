GIJOE 40周年記念限定品 アクションパイロット　スクランブル3アクセサリー

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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6ACTIONPILOT ANNIVERSARY EDITION 2003ヘルメット、スクランブル、パラシュートの3パックが入った40周年記念限定品です発売当時のモデルを忠実に再現した貴重なシリーズでございます。こちらは2003年に数量限定で発売された古い商品ですが保存状態も良いコレクター向けの綺麗な個体です#ハズブロ#HASBRO#ケナー#kenner#スーパーパワーズ#ACTIONMAN#アクションマン#21ヶ所#コンバットジョー#ブルーザー・ブロディ#アーノルド・シュワルツェネッガー#ヴォクシー90系#限定BOX#マテル#変身サイボーグ少年サイボーグ
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