バービーファッションモデルのアウトフィット

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商品詳細
こちらはドールとアウトフィットセットのものでしたが新品未使用のアウトフィットのみをお譲り頂きました。状態の良いものやドールとのセットを見つけると新たに購入し直す為こちらを出品させて頂くことと致しました₍₍(´ᵕ`*)⁾⁾1度も着用させておりません。#ドール#マテル#ファッションモデルコレクション#Barbie#バービー#FMC
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http://narcologia.ru/goods/perforce606165.html
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