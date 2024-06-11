北川八郎/朝の阿蘇/水彩画

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商品詳細
絵画の種類···水彩画主題···風景・海景25〜30年ほど前に銀座の三越にて220,000円で購入したものになります。部屋に飾っていたんですが、引っ越しの関係で出品しました。
http://narcologia.ru/goods/tenet574163.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring869796.html
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