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北川八郎/朝の阿蘇/水彩画
商品番号 M70661486859
商品名

北川八郎/朝の阿蘇/水彩画
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画主題···風景・海景25〜30年ほど前に銀座の三越にて220,000円で購入したものになります。部屋に飾っていたんですが、引っ越しの関係で出品しました。
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