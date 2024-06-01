ポケモンカードe マクドナルド　ヒトカゲ

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商品詳細
ポケモンカード素人保管の為完璧品ではございません。コレクターや美品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。ご購入後のキャンセル、返品の対応はできかねます。【発送方法】水濡れ折れ対策し発送いたします。ポケモンカードポケカポケモンカード旧裏ポケモンカード旧裏面エディションeカードカイリューリザードンカスミGBピカチュウルギアミュウツーライチュウゲームボーイなみのりピカチュウロケット団参上トレーナーミュウカスミのなみだマークなしひかるミュウコンプリートタケシキョウエリカカツラナツメマチスサカキゲンガーフシギバナカメックスファイヤーレイズイントロジムトレーナーvmax
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