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- 【新品・未開封】BABYMETAL×SUMMERSONIC2023コラボTシャツ
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商品詳細
☆BABYMETAL×SUMMERSONIC2023コラボTシャツです。☆新品未開封、XLサイズのホワイトverです。☆新品未開封ですが、素人保管ですので神経質の方はご注意ください。☆値下げ交渉基本不可です。☆質問等ございましたら気軽にコメントしてください。☆質問等ない場合、即購入可能です。#BABYMETAL#SUMMERSONIC#サマソニ#Tシャツ人気グループ···BABYMETALグッズ種類···Tシャツ
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