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アルトサックスセルマーjubilee series2ネック
商品番号 W10150300892
商品名

アルトサックスセルマーjubilee series2ネック
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスセルマーのアルトサックスjubileeseries2のネックです。違うネックに変え、もう使用することがないので出品します。半年前に全調整したのでタンポもその時に張り替えています。ところどころラッカーにはげがあったり、メタルマウスピースを使っているので傷も少しありますが音に支障はないと思います。#セルマー#ネック#アルトサックス
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