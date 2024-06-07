アルトサックスセルマーjubilee series2ネック

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商品詳細
種類···サックスセルマーのアルトサックスjubileeseries2のネックです。違うネックに変え、もう使用することがないので出品します。半年前に全調整したのでタンポもその時に張り替えています。ところどころラッカーにはげがあったり、メタルマウスピースを使っているので傷も少しありますが音に支障はないと思います。#セルマー#ネック#アルトサックス
http://narcologia.ru/goods/cotton415761.html
http://narcologia.ru/goods/revamp122922.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper727909.html
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