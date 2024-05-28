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エルモ　インドア　プロフェッショナーレインドアアダルト　キャットフード
商品番号 L72729968784
商品名

エルモ　インドア　プロフェッショナーレインドアアダルト　キャットフード
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルモ　インドア　プロフェッショナーレインドアアダルト　キャットフード定期便で購入しているのですが、小食で食べきれないので出品いたします。先日届いたばかりのものです。届いた状態のままお送りしたします。※期限は画像でご確認くださいませエルモ　アダルト　インドア2kg×2エルモ　アダルト　インドア400g×4合計5.6kg少しですがおまけもつけさせていただきます。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ総重量···5〜5.9kg
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