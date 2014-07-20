塩ビ濾過槽450×200×300＋ウールBOX



数量限定 450X200X300三層式 塩ビ濾過槽+ウールBOX 未使用 - 数量限定 450X200X300三層式 塩ビ濾過槽+ウールBOX 未使用 -



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オーバーフロー水槽用塩ビ濾過槽です。【濾過槽サイズ】Ｗ450×Ｄ200×Ｈ300 板厚 3ミリ・三層式タイプ一層目 幅 約150ｍｍ二層目 幅 約150ｍｍポンプ室仕切り板位置 内寸約120mm、仕切り高さ200㎜【ウールBOXサイズ】190X120X150・フロー用バイパス加工有【商品の説明・状態】◆濾過槽の+ウールBOXの予備・未使用品になります。◆ポンプ室を広く確保しているのでサンプ層としても使えると思います。◆キャビネットの開口幅450ｍｍ、内寸奥行き250ｍｍ以上でしたら使用可能です。◆コトブキプロスタイル600S、600L、マーフィードウッドキャビ600等に適応していると思います。#海水魚#フィルター#オーバーフロー水槽#クマノミ#ホワイトソックス#水槽#淡水魚#濾過層#ろ過装置#アクアリウム#マリンアクアリウム#ライブロック#無脊椎#サンゴ#ミドリイシ用品の種類···水槽用フィルター用品の種類···水槽用フィルター観賞魚の種類···その他