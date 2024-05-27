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最終お値下げ　INDIVI 白　ブラウス　美品
商品番号 Q62037784746
商品名

最終お値下げ　INDIVI 白　ブラウス　美品
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリーツ加工のブラウスです。前を開ければ、羽織りとしてとても便利です。綿ポリですが、ほとんど綿の感じで、気持ちのよい手触りのブラウスです。数回使用した後は、クリーニングして、保管していました。特に汚れなどはない美品です。自宅保管にご理解の上宜しくご検討下さいませ。サイズ　48号　　　　身幅55cm　　　　着丈65cm袖丈60cm
http://narcologia.ru/goods/perforce838065.html
http://narcologia.ru/goods/passivity118083.html
http://narcologia.ru/goods/conception547757.html

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