最終お値下げ　INDIVI 白　ブラウス　美品

プリーツ加工のブラウスです。前を開ければ、羽織りとしてとても便利です。綿ポリですが、ほとんど綿の感じで、気持ちのよい手触りのブラウスです。数回使用した後は、クリーニングして、保管していました。特に汚れなどはない美品です。自宅保管にご理解の上宜しくご検討下さいませ。サイズ 48号 身幅55cm 着丈65cm袖丈60cm



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