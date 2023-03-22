新品 M ノース フェイス ネイチャー アクティブ ブラ トップ タンクトップ

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ブランド：THENORTHFACE（ザ・ノース・フェイス）ネイチャーアクティブブラトップ（レディース）NatureActiveBraTopタンクトップブラ トップス商品型番NTW12388定価￥8250(税込)サイズ：Mカラー：アネモネ(AM)自然と日常をシームレスにつなぐ、ホールド感と高いストレッチ性を両立したブラトップタイプのアスレチックウェアです。素材には、木材パルプを原料とした天然由来のリヨセルを使用。優れた吸放湿性でドライ感が続き、やわらかい肌当たりの着心地です。ストレッチ性が高いリブ編みのダブルニット生地によって、体にしっかりフィットしながら、ジョギングやヨガなどのアクティブな動きに対応。生地の厚みは、体型を拾いすぎない程よい中厚手。ニットのインナー付きで、好みによってパットを差し込むことができるようにスリットを設けています。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能を有し、銀イオンによる抗菌防臭効果を発揮するポリジン・バイオスタティック加工でイヤなにおいを抑制。よりアクティブな日常を快適に過ごすことができます。Fabric＜身頃＞TencelStretchDoubleKnitRib（再生繊維（リヨセル）44％、ポリエステル40％、ポリウレタン16％）＜インナー身頃＞PolyesterStretchKnit（ポリエステル100％）Functionブラカップ挿入ポケット付き／ポリジン・バイオスタティック加工（銀イオンによる抗菌防臭加工）／刺繍ロゴ原産国中国Weight約140g（Lサイズ）サイズ寸法（実寸,cm）着丈身幅肩幅裾幅S33372233M35392335L36412436XL38422538・タグ付きの新品未使用です。・発送はらくらくメルカリ便（ネコポス）を予定しています。その他の発送方法は事前に相談ください。・返品やクレームはご遠慮ください。・仕事の都合上、発送までにお時間いただく場合がございます。ご了承ください。不明点はお気軽にコメントください。