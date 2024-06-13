fitmore ティアードフリルフレアブラウス

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ロング丈裾フリルフレアトップス【宅配便】

2度短時間着用しました。ほつれ等も無く美品ですが、神経質な方は購入お控え下さい。出品迷ってるのでお値下げは今のところ考えておりません。お気軽にお声がけ下さい。フィットモア