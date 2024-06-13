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【新品】レア　希少品　限定　リプレイ　Ｔシャツ
商品番号 V35748084789
商品名

【新品】レア　希少品　限定　リプレイ　Ｔシャツ
ブランド名 リプレイ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(o^―^o)人気芸能人がよく着用しているREPLAYのティーシャツです。限定モデルだったと記憶しております。可愛くて買っちゃいましたが、似合わない色合いのため自宅保管しておりました。保管状態は良好です。胸元とバッグに「とれそうでとれない」ワッペン風の縫い付けがとても個性的です。どなたか着こなせてもらえる方にお譲りいたします。サイズなどの詳細は写真をご覧ください。ご検討のほどよろしくお願いいたします。#原宿系#ダメージ加工#replay#インポート#個性的
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