【新品】レア　希少品　限定　リプレイ　Ｔシャツ

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ご覧いただきありがとうございます(o^―^o)人気芸能人がよく着用しているREPLAYのティーシャツです。限定モデルだったと記憶しております。可愛くて買っちゃいましたが、似合わない色合いのため自宅保管しておりました。保管状態は良好です。胸元とバッグに「とれそうでとれない」ワッペン風の縫い付けがとても個性的です。どなたか着こなせてもらえる方にお譲りいたします。サイズなどの詳細は写真をご覧ください。ご検討のほどよろしくお願いいたします。#原宿系#ダメージ加工#replay#インポート#個性的