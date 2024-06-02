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【未使用】Harrods ハロッズ　スワロフスキー　トートバッグ　M
商品番号 W58311036866
商品名

【未使用】Harrods ハロッズ　スワロフスキー　トートバッグ　M
ブランド名 ハロッズ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。お値下げさせて頂きます。8300→Amazonで(8/3)検索8,300円でしたm(__)m。新品　未開封　タグ付き出品撮影の為開封しました。正規品です。【Harrods】ハロッズスワロフスキー　トートバッグハロッズ×スワロフスキーの限定品です。フロントにスワロフスキークリスタルでHarrodsのロゴが施されています。黒地にクリスタルが輝く気品あるデザイン。フォーマルなシーンの二個めのバッグとしても…中身を取り出しやすい、広々とした開口部のシンプルトートです。開口部中央にマグネットボタン、内部にはカードや携帯も入るジップポケット。機能や使いやすさも重視されています。とてもオシャレで素敵なとっておきの神トートバッグだと思います。ワンランクアップの楽譜入れ、書類入れお探しの方、おすすめです。・ポリエステル素材・色　ブラック・マグネット開閉・ファスナー付きポケット1つ・底板付き(画像４)サイズM・縦　約37cm・横　約29cm・マチ　約10.5cm※お値下げご容赦下さいませ。※2つ折りにしてお送り致します。　ご了承下さい。※ペット、喫煙者はおりません。※神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さいませ。※5枚目　参考商品ですので含みません。
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