A.P.C/アーペーセー☻ハーフムーン ショルダーバッグ ...

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商品詳細
a.p.cアーペーセー ハーフムーン(ショルダーバッグ)こちらで購入して一度だけ使用しました。写真でわかる通り、全体的に使用感があります。《サイズ》高さ17cm/横24cm/マチcm/ショルダー117〜127cm(素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください)付属の袋はありません。細かい傷もあり、中古品にご理解ある方、どうぞ宜しくお願いします。12500→12000→11500→11000
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