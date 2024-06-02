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半袖 花柄 刺繍 ブラウス 肩パッド ピンク系 日本製
商品番号 D53665581674
商品名

半袖 花柄 刺繍 ブラウス 肩パッド ピンク系 日本製
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品：半袖花柄刺繍ブラウス肩パッドピンク系日本製ポリエステル100%#日本製#肩パッド#肩パッド入り#平成レトロ※状態や、写真を参考にしていただき、気になる箇所がございましたら入札前にご質問いただければと思います。※ダメージや汚れを見落とすこともございます。古着ということをご理解いただける方のみお取引お願いします。※色味などは現物と異なる場合（特に黒、ネイビー色）もございますのでご理解いただける方のみお取引お願いします。カラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/housekeeper112409.html
http://narcologia.ru/goods/troupe770311.html
http://narcologia.ru/goods/response903842.html
半袖 花柄 刺繍 ブラウス 肩パッド ピンク系 日本製
半袖 花柄 刺繍 ブラウス 肩パッド ピンク系 日本製-www.paradisepulse.com
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