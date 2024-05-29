ヴィヴィアンウエストウッド　レッドレーベル　ブラウス　オーブ　刺繍　パフスリーブ

VIVIENNEWESTWOODREDLABELヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベルオーブ刺繍ブラウスヴィヴィアンのブラウスです。ヴィヴィアンのマークが刺繍してあり、袖もふわっとしているのでとても可愛いです。1番上のボタンにはヴィヴィアンのマークが入っています。ヴィヴィアンの服が好きで集めていました。ヴィヴィアンらしく形が綺麗です。奇抜なデザインではないので着やすいと思います。襟元、脇下少し汚れあります。替えボタンあり。サイズ：2およそ肩幅：33cm身幅：39cm着丈：54cmアイロンできるものに関してはアイロンをして発送いたします。



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