ヴィヴィアンウエストウッド　レッドレーベル　ブラウス　オーブ　刺繍　パフスリーブ

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商品詳細
VIVIENNEWESTWOODREDLABELヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベルオーブ刺繍ブラウスヴィヴィアンのブラウスです。ヴィヴィアンのマークが刺繍してあり、袖もふわっとしているのでとても可愛いです。1番上のボタンにはヴィヴィアンのマークが入っています。ヴィヴィアンの服が好きで集めていました。ヴィヴィアンらしく形が綺麗です。奇抜なデザインではないので着やすいと思います。襟元、脇下少し汚れあります。替えボタンあり。サイズ：2およそ肩幅：33cm身幅：39cm着丈：54cmアイロンできるものに関してはアイロンをして発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion599378.html
http://narcologia.ru/goods/calling264150.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation564924.html
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ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベルVivienne Westwood Red ...
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