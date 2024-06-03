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美品　KETTY ケティ　フーディブラウス　パーカー　レース装飾　白色　9号
商品番号 M63690923884
商品名

美品　KETTY ケティ　フーディブラウス　パーカー　レース装飾　白色　9号
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールにお得な情報がございます♪トラブル防止の為にも必ずプロフィールご覧いただきますようお願いいたします⇨-----------------------------------------⇨ケティ　KETTYパーカー　ブラウスフリル　リボン　ピンクハウス　PINKHOUSE　⇨-----------------------------------------⇨KETTYのフーディブラウスです。お上品なピンタックデザイン、パフスリーブ、レース装飾にクルミボタンが可愛さを引き立てる一着前をあけて羽織りとしても着て頂けます。ピンクハウス　PINKHOUSEがお好きなお客様にもおすすめです^^■状態説明下から二つ目ボタン欠損全体的に汚れや傷はなく美品です。保管品の為、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(__)m●サイズ:M着丈52cm身幅55cm肩幅49cm袖丈22cm商品によっては表記サイズと実寸サイズのサイズ感が異なる場合がございます。必ず実寸サイズをご確認していただき、納得していただいた上でのご購入お願いいたします。※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。＊身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりません。実寸サイズで必ず確認お願いいたします。■素材:綿100%他のアイテムはこちらからご覧になれます☆随時出品します。→→→→→#etteclosetご覧頂きありがとうございました☆K230702-038-2
http://narcologia.ru/goods/recuperation964121.html
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