美品 KETTY ケティ フーディブラウス パーカー レース装飾 白色 9号 ...

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プロフィールにお得な情報がございます♪トラブル防止の為にも必ずプロフィールご覧いただきますようお願いいたします⇨-----------------------------------------⇨ケティ KETTYパーカー ブラウスフリル リボン ピンクハウス PINKHOUSE ⇨-----------------------------------------⇨KETTYのフーディブラウスです。お上品なピンタックデザイン、パフスリーブ、レース装飾にクルミボタンが可愛さを引き立てる一着前をあけて羽織りとしても着て頂けます。ピンクハウス PINKHOUSEがお好きなお客様にもおすすめです^^■状態説明下から二つ目ボタン欠損全体的に汚れや傷はなく美品です。保管品の為、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(__)m●サイズ:M着丈52cm身幅55cm肩幅49cm袖丈22cm商品によっては表記サイズと実寸サイズのサイズ感が異なる場合がございます。必ず実寸サイズをご確認していただき、納得していただいた上でのご購入お願いいたします。※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。＊身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりません。実寸サイズで必ず確認お願いいたします。■素材:綿100%他のアイテムはこちらからご覧になれます☆随時出品します。→→→→→#etteclosetご覧頂きありがとうございました☆K230702-038-2