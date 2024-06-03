【新品/未使用】アディダスオリジナルス/ロゴTシャツ

コメント無しの購入OKです！まとめ買い歓迎アディダスオリジナルスのロゴ入りブラックTシャツです。同じロゴTシャツを2枚購入していた為未開封の方を出品します。購入:2021年 公式オンラインショップ定価:¥4389●サイズ：タグ表記『Ｍ』サイズ身長157〜163cmバスト81〜85cm●素材：綿100%（伸縮性あり）●状態：新品、未開封。自宅保管品ですのでご理解のほど宜しくお願いします。●その他お値段の交渉はご遠慮願います(^_^;)#amechanアパレルコレクション



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