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【新品/未使用】アディダスオリジナルス/ロゴTシャツ
商品番号 G42746287713
商品名

【新品/未使用】アディダスオリジナルス/ロゴTシャツ
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 1,417 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無しの購入OKです！まとめ買い歓迎アディダスオリジナルスのロゴ入りブラックTシャツです。同じロゴTシャツを2枚購入していた為未開封の方を出品します。購入:2021年　公式オンラインショップ定価:¥4389●サイズ：タグ表記『Ｍ』サイズ身長157〜163cmバスト81〜85cm●素材：綿100%（伸縮性あり）●状態：新品、未開封。自宅保管品ですのでご理解のほど宜しくお願いします。●その他お値段の交渉はご遠慮願います(^_^;)#amechanアパレルコレクション
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