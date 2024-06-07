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COACH コーチ 三つ折財布 シグネチャー ブラウン ブラック
商品番号 K53139126773
商品名

COACH コーチ 三つ折財布 シグネチャー ブラウン ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,428 円
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商品詳細

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――ご覧頂きありがとうございます(˶˙˙˶)♡出品の全商品、新品未使用品ですCOACHコーチ三つ折財布シグネチャーブラウンブラック❀size❀約横10.5cm＊縦9.5cm＊マチ2cm❀仕様❀✿ボタン式フラップ開閉✿お札入れ1︎✿小銭入れ1✿カードポケット6✿オープンポケット1仕事で海外に行く為、その際にカナダのCOACHアウトレットショップにて購入した本物ですのでご安心ください❀.*・゜コメント無し、即購入大歓迎です⸜(◍´꒳`◍)⸝コメント途中でも購入された方優先にさせて頂きますのでご了承くださいm(__)m商品により柄の配置位置が異なる商品がございます！ご了承ください❀.*・゜配送方法は匿名配送のらくらくメルカリ便で発送させて頂きます(❁˙˘˙❁)ゆうゆうメルカリ便への変更可能です箱、袋もお付けする事が可能ですのでお申し付けください❀.*・゜最後までお読み頂きありがとうございました!!よろしくお願い致します(⑉••⑉)✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――#COACH#コーチ#新品未使用#プレゼント#クリスマス#誕生日
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