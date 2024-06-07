コーチ　ショルダーバッグ

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コーチのショルダーバッグです。色がオフホワイトなので夏に向けていかがでしょうか。3、4年前に購入した物ですが、1シーズン3、4回使用しただけなので状態はキレイだと思います。サイズは形が不定形なので約となります。ショルダー部分から底まで50cm幅(一番広い所)40cm底まち30cm×10cm何も入れていないと写真5枚目のような形です。自宅保管のものですので写真をご確認の上での購入をお願いいたします。#コーチ#コーチショルダーバッグ#ショルダーバッグ#coach#夏用バッグ