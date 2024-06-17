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未使用級✨コーチ ショルダーバッグ 2way カメラバッグ デボスド ブラック
商品番号 G78374269139
商品名

未使用級✨コーチ ショルダーバッグ 2way カメラバッグ デボスド ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACH　コーチ　C5897　5897ショルダーバッグ　カメラバッグ　クロスボディ斜め掛け　肩掛け　シグネチャー　エンボス　デボスドレディース　メンズ　男女兼用　ユニセックスカジュアル　フォーマル　ビジネス　おでかけ通学　通勤　希少　レア○サイズ（cm）タテ15ヨコ19マチ6ショルダー128~143（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○付属品チャーム○状態目立った傷や汚れ等はございません。○カラーブラック　黒○素材レザー　革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。7905
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