ARTPHERE アートフィアー 豊岡鞄 ショルダーバッグ

新品、未使用の美品になりますエメラルドグリーンで鮮やかなキレイなショルダーバッグです保管による目立たない小傷はあるかもしれませんがお写真の通り袋の中もキレイでゴールド金具もピカピカ美品です。◆商品名ARTPHEREアートフィアー豊岡鞄 ショルダーバッグ ボディーバッグ ウエストポーチ ウエストバッグ◆サイズ33cm×17cmマチ:約8cmベルト:約40cm(調整可能)◆仕様外ポケット×1内ポケット×1◆カラーエメラルドグリーンレザーゴールド金具◆付属品レザー小銭入れ ブラック取り扱い説明書保証書(保証期限は不明です)※本革の小銭入れ付きです‼︎



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