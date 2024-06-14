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【新品】COACH コーチ スヌーピー ウッドストック 長財布 シグネチャー
商品番号 H63248501935
商品名

【新品】COACH コーチ スヌーピー ウッドストック 長財布 シグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 20,760 円
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商品詳細

COACHXPEANUTSコーチピーナッツロングジップアラウンドウォレット・シグネチャー・スヌーピーウッドストック定価71,500円品番:CE705IMT1Oコーチジャパン公式アウトレットオンラインストアで購入しました。新品未使用品、正規品です。◉カラー:カーキ/レッドウッドマルチ◉サイズと仕様ブランドの上質な革による長財布シグネチャーコーテッドキャンバス、スムースレザーカードスロットx12札入れ（折らずに収納可能）内側にジップ付き小銭入れジップアラウンド開閉取り外し可能リストストラップ縦10cmx横19cmxマチ2.5cmiPhone、SamsungGalaxyまで収納可能コーチの伝統的なレザークラフトにピーナッツの仲間たちが遊び心を加えた【COACHXPEANUTS】スペシャルコレクション。ご自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです。他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。↓↓コーチバッグ多数出品中です！！#sankaimanコーチ(「新しい順」で全て表示されます)↑↑コーチバッグや財布のみの見やすいページに飛びます！#長財布#財布#スヌーピー#コーチ#coach#ウォレット#ブランド財布通学通勤レディース本物#snoopy#ウッドストックsankaiman#一粒万倍日#天赦日6
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