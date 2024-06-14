COACH コーチ ショルダーバッグ ロゴ総柄 ブラウン系 × ゴールド ...

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商品詳細
★即購入可能！購入希望のコメントは不要です★☆ブランドCOACHコーチ☆商品名ショルダーバッグロゴ総柄ショルダーバッグ☆サイズ縦：20横：34マチ：8☆商品の状態多少の使用感はありますがまだまだ使用できる状態です。◎四隅部分少し汚れあります。(写真9・10枚目ご確認ください)◎フチ部分変色あります。(写真11枚目ご確認ください)◎中古品をご理解いただける方のみご購入ください。☆カラーブラウン系❁⃘購入前にプロフをご確認ください❁⃘フォロー＆まとめ割引できます。(^з^)私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください☺︎レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください。＾＾#ORU#5-9-33
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