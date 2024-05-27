アニエスベー ボヤージュ ナイロン ショルダーバッグ エナメル 斜めがけ 軽量

agnesb.VOYAGEアニエスベーボヤージュナイロンショルダーバッグエナメル斜めがけ軽量お買い物にちょうど良いサイズ感の、斜めがけOKのショルダーバッグです。マチがあるので意外と大容量だけど、荷物を入れても軽量なのが嬉しいナイロン素材です。ショルダーはエナメルレザーで、長さ調節可能。外側の表と裏にポケットがあるので収納の整理がしやすいです。巾着みたいにきゅっと絞ったフロントデザインが可愛いです。▪️カラー黒ブラック▪️サイズ縦21cm×横25cm×マチ6cmショルダー121cm(長さ調節可)▪️仕様上部ファスナー開閉式外側オープンポケット×2内側ファスナーポケット×1 オープンポケット×2▪️素材ナイロンエナメルレザー▪️付属品なし▪️状態多少の使用感があります。ショルダーの根本部分のエナメルの様子を写真にのせていますのでご確認下さい。大きなダメージはなく問題なくご使用いただけます。気にならない方のみお願いします。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼すべての商品一覧▼#HINATAアパレル＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますのでご了承くださいませ。※配送方法は梱包状態により変更する場合がございます。



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