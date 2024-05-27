木版画 矢萩英雄 ヒマラヤの月

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商品詳細
木版画矢萩英雄ヒマラヤの月になります。額サイズ52×41cm貴重な品です。※関連ワード仏像仏具神具神社仏閣ご朱印掛軸掛け軸欄間骨董品骨董芸術室町江戸時代江戸工芸名工木彫アンティーク木彫細工漆漆芸硯書神道酒器花器古民具仏教茶道抹茶茶碗棗鉄瓶南部鉄器時計版画浮世絵
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