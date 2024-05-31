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ADEAM　アディアム　フォクシー　エレガンス　ワンピース　4　Size
商品番号 B14969188106
商品名

ADEAM　アディアム　フォクシー　エレガンス　ワンピース　4　Size
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ADEAM　アディアム　フォクシー　エレガンス　ワンピース　4SP品＊フォクシーのタグ借りてますサイズ　4色は　黒　グレー　白サイズ(素人採寸なのでご参考まで)肩幅約34ｃｍ　着丈肩から約91-116ｃｍ(フロント91cm　背中116cmです)　身幅脇下より約44ｃｍ　ウエスト平置き約34.5cm　素材　画像をご参照ください袖丈···袖なしタグ付きSP品カラー···ブラック季節感···春、夏、秋あくまで中古品です。中古品に理解のある方のみご購入お願いたします。気になる事がありましたら、コメントよりお尋ねください。発送時はで小さく畳みますので、シワ等が付く可能性があります。　ご了承下さい。
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