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エルメス　スカーフ額装　カレ90 Poesie Persane ペルシャの詩
商品番号 O97861594361
商品名

エルメス　スカーフ額装　カレ90 Poesie Persane ペルシャの詩
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス額装　カレ90PoesiePersaneペルシャの詩エルメススカーフを裏打ちして額装した商品になります。ライトブルーとライトイエローの爽やかな配色と繊細なペルシャカーペットを連想させるモチーフが描かれた素敵なアート作品に仕上がっていると思います。ホワイト系リビングやシックな書斎　ショップディスプレイなどにいかがでしょうか？サイズ　90×90×2.2額縁込み素材　木製額縁×クリア　アクリル板カラー額縁　青マットスカーフ　ブルー系裏打ちしていて背面は額装の際に裏から開けれないようにグリーンのテープでしっかりと止まってますので開閉や取り外しは出来ません。横から見るとスカーフの外回りした部分わずかですが若干波打っています。ブルー系のカラーにライトイエローが華やかで上品な印象です。ナチュラルカラー系やウッディな空間に飾ると華やかな印象に変わると思います。又エルメスのスカーフは長期間本来の美しいカラーを保ち中々色褪せしないので末長くお楽しみ頂けると思います。ご自宅は勿論ですが店舗のディスプレイとしてもおすすめします☺️らくらくメルカリ宅急便便匿名配送送料込みとなります。
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