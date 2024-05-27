

紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage



紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage 紺 ドット柄 フリルタック スタンドカラー ブラウス 昭和レトロ vintage

閲覧ありがとうございます。ご質問・コメントはプロフィールに目を通してからお願い致します。※こちらはトップスのみの出品です。◼︎◻︎◼︎＊お値下げについてのご案内あり＊◼︎◻︎◼︎◼︎◻︎◼︎＊詳細はプロフをご確認ください＊◼︎◻︎◼︎ヴィンテージ物を扱う古着屋さんで購入しました。こちらはホームクリーニング済み。（実物は画像②に近い）ドット柄の総柄スタンドカラーシャツブラウスです。ネイビー×ホワイトの小さく上品な水玉模様のアイテム。フロント部分のフリルタックがクラシカルでオシャレです。透け感のあるシアー素材でこれからの季節にピッタリ。袖の形がフレアスリーブになっており、着用した際のシルエットがとってもキレイです。同系色のボトム、着画のように大き目の柄との柄×柄コーデも◎オフィスカジュアルにもおすすめ。◼︎コンディション◼︎おおむね良好◼︎生産国◼︎日本◼︎生地素材◼︎タグが切り取られていて不明たぶんポリエステル◼︎サイズ◼︎９号※実寸をご確認ください◼︎平置き実寸◼︎肩幅：33cm着丈：59cm袖丈：26cm身幅：45cm※素人採寸による誤差はご容赦ください◼︎その他◼︎とくになし出品前に検品していますが小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。なお、お使いの端末や環境によって色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。普段から古着に慣れ親しんでいる方、ご理解くださる方のみご購入をお願い致します。何かご不明な点があればお気軽にお声かけくださいませ。ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデクラシカルオシャレお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン一点物60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏＊＊2680#＊Mako＊夏アイテム