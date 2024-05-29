【J\u0026R】スカーフ柄ブラウス　シャーリングブラウス　日本製　Mサイズ

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★アイテム★とてもオシャレなスカーフ柄のJ\u0026Rブラウスです。#J\u0026Rブラウス#J\u0026Rスカーフ柄シャツ#J\u0026R総柄#スカーフ柄ブラウス★ブランド★#J\u0026R★カラー★グリーン★サイズ★M【平置き実寸】身幅約50cm着丈約49cm袖丈約54cm★素材★ポリエステル100%★コンディション★【AB】※個人的な意見ですのでご参考までに 商品の全体的なコンディションや細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。【S】新品・未使用品【A】美品・使用感が少なめな状態の大変良い中古品【AB】多少の使用感はあるが、特に気になるダメージや汚れなどのない状態の良い中古品【B】やや汚れやダメージがあるが、全体的に状態の良い中古品【C】汚れやダメージがあるが、一般的な中古品※記載の寸法は手作業で採寸しているため、実際の商品と多少の誤差が出る場合もありますので予めご了承ください。※返品、交換について中古品のため、返品や交換は対応できかねますので、商品画像や説明文をご確認の上でご購入をお願いします。