【オシャレ☆Rirandture】白地　黄色花柄　ブラウス　サイズ2

この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mリランドチュールの黄色花柄ブラウスです。可愛らしいデザインで使いやすい品物です。●サイズ：タグ表記2肩幅36cm身幅48cm着丈45cm袖丈46cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地 裏地ポリエステル100%レース部分ナイロン91%ポリウレタン9%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくブランド#こたくレディース#こたくセレクト#こたくブラウス管理番号 R-80



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