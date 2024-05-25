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- 【極美品】ルルウィルビー＊ボタニカルガーデンフラワー総柄 比翼シャツブラウス 黒
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。allureville（アルアバイル）黒ベースに鮮やかな花々が配置されています。ポリエステルのデシンにプリントしています。黒ベースの花柄が甘くなりすぎないので大人の女性にもぴったりです。スプリングコートやＧジャンに合わせてカジュアルダウンしても、スカートに合わせて女性らしくも着こなせます。セットアップ対応品なので、同柄のスカートと合わせてワンピースのように着用するのもオススメです。トップスのみの出品です。●ブランド名：ルルウィルビー●定価：20,900円●表記サイズ：2●実寸サイズ（素人平置き採寸のため多少の誤差はご容赦ください）着丈：約57cm身幅：約47cm肩幅：約39cm裾幅：約50cm●色：黒×マルチカラー●素材：画像9枚目、品質タグに記載●状態：特に難なく極美品です。使用感もほとんど感じられず状態良好ですが、usedですので、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。※出品前にできるだけ丁寧に検品をしておりますが、一人で作業しているということもあり、見落としのある場合もございます。お受け取り後、商品に記載のない着用困難な不備があった場合には、必ず受け取り評価前に取引メッセージにてお知らせ頂けますようお願いいたします。状態確認をさせて頂き、返品返金を含め、誠意をもって対応いたします。※中古品・自宅保管ですのでご理解のある方のご購入をお願い致します。#Ann出品一覧
http://narcologia.ru/goods/composite953754.html
http://narcologia.ru/goods/Addict260818.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox368539.html
美品 ルルウィルビー ボタニカルガーデンフラワー プルオーバー ...
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2023年最新】ルルウィルビー/未分類/シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)の ...
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アルアバイル ルルウィルビー ボタニカルパネルフラワーブラウス
アルアバイル ルルウィルビー ボタニカルパネルフラワーブラウス | フリマアプリ ラクマ
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